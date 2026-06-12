Monopattino contro auto a Milano, morto un 19enne: il luogo dell'incidente

Scontro tra un’auto e un monopattino in via dell’Innovazione, a Milano, intorno all’una di questa notte. Un ragazzo di 19 anni, a bordo del monopattino come passeggero, è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale Niguarda. Ferito il ventenne che era alla guida del mezzo. Da un primo esame della dinamica, si ipotizza una mancata precedenza da parte del monopattino. La conducente dell’auto risulta negativa all’esame per alcol e droga. Il pm ha disposto l’autopsia e il sequestro veicoli. Sul posto, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dagli utilizzatori del monopattino.