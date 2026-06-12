Mondiali 2026, proteste e scontri prima di Messico-Sudafrica

Mentre i tifosi si dirigevano verso lo stadio di Città del Messico per la partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica, nelle vicinanze si è svolta una manifestazione di protesta contro il governo per i costi legati all’organizzazione del torneo e per altre questioni sociali. Alcuni manifestanti, tra cui diversi vestiti di nero e con il volto coperto, a un certo punto hanno tentato di sfondare le linee di polizia che circondavano lo stadio. Hanno lanciato pietre e altri oggetti contro gli agenti. La polizia antisommossa è intervenuta per disperdere i manifestanti e impedire loro di raggiungere le aree riservate ai tifosi in arrivo per la partita.