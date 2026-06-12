Mantova, incendio in magazzini Versalis: la nube di fumo nero sopra la città

Densa nube di fumo nero sopra Mantova dopo che è divampato un incendio in tre magazzini di materiale plastico riconducibili a Versalis nella zona industriale della città lombarda. Gli operai presenti sono stati evacuati e al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco, mentre le forze dell’ordine hanno isolato l’area interessata dall’incendio. Per motivi di sicurezza è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Mantova–Monselice e sono state chiuse alcune strade della zona. Il Comune di Trevenzuolo ha inoltre disposto un’ordinanza precauzionale che invita la popolazione a limitare le attività all’aperto, in attesa delle valutazioni sulla qualità dell’aria e sull’evoluzione del rogo.