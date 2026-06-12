Iran, Trump annuncia l'accordo: "Teheran non avrà armi nucleari, presto la firma"

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono vicini alla firma di un accordo con l’Iran per porre fine al conflitto, con un accordo che dovrebbe essere siglato, forse in Europa, nei prossimi giorni. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale giovedì, Trump ha detto che l’accordo in fase di definizione è un “memorandum d’intesa molto forte. Li abbiamo colpiti molto duramente negli ultimi tre giorni, e stasera li avremmo colpiti ancora più duramente. Sapevano che avevamo detto loro esattamente cosa avremmo fatto”, ha continuato Trump.