Trentino, poca neve sul ghiacciaio del Carèser: "Accumulo dimezzato"

Sul ghiacciaio del Carèser, in Trentino, si sono concluse le attività di monitoraggio dell’accumulo nevoso. A commentare i dati è Cristian Ferrari, presidente della Società Alpinistica Tridentina (Sat), che parla di una situazione preoccupante. “Nell’ambito della convenzione tra Sat, Provincia e MUSE abbiamo concluso le attività di rilievo in quota”, spiega Ferrari. I controlli hanno evidenziato una quantità di neve pari a circa la metà di quella normalmente presente in questo periodo dell’anno. A quota 3.000 metri sono stati rilevati circa 1,70 metri di neve, un valore giudicato basso per la stagione. Secondo il presidente della Sat, se l’estate non sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti, “la stagione sarà abbastanza critica”. Ferrari sottolinea che la ridotta presenza di neve potrebbe tradursi in minore disponibilità d’acqua per rifugi e strutture di alta quota nei prossimi mesi.