Renzi: “Meloni sbrocca contro Vannacci. Centrodestra è diviso”

“Opposizioni divise perché presentano mozioni diverse? Le opposizioni presentano sempre mozioni divise. Si presentano mozioni insieme quando si è in maggioranza. Quando noi eravamo al governo, Meloni non presentava le stesse mozioni degli altri, presentava la sua. La verità è che stavolta le mozioni divise le ha portate il centrodestra. Perché c’è il generale Vannacci che si sta organizzando. E Meloni oggi ha sbroccato contro Vannacci”. Sono le parole del senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Madama prima della discussione in Senato sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Ora vado a dirglielo in Aula” prosegue Renzi. “La verità è che questo si chiama pestare un…una banana” dice ridendo. “Viene a dirlo a noi ma per la prima volta le divisioni ce le ha lei”.