Pier Silvio Berlusconi dopo l'incidente: "Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo"

Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì è stato vittima di un violento incidente, tra Villasanta e Arcore (in provincia di Monza-Brianza), dal quale per fortuna è uscito illeso. “Io ieri ho avuto una disavventura. Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia”, ha affermato l’amministratore delegato di Mediaset nel suo discorso ai dipendenti per “Mediaset siamo noi”, la serata organizzata a tre anni dalla scomparsa del fondatore dell’azienda Silvio Berlusconi. “Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli si è più forti di prima“, ha aggiunto.