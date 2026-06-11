Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: "Le mie mogli sono il fondamento della mia resistenza"

Louis Dassilva è stato assolto dalla Corte d’Assise nel processo per l‘omicidio di Pierina Paganelli, la donna assassinata nell’ottobre 2023 nel complesso residenziale di via dei Ciclamini a Rimini. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, la mia famiglia e i miei avvocati. Qualsiasi persona che mi ha aiutato” con “lettere, messaggi, saluti e specialmente le mie mogli che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso”, ha detto il 36enne nel corso di una conferenza stampa tenuta nello studio dei suoi legale a Rimini. “Sono molto anche contento e felice che la Corte d’Assise abbia capito che non c’entro niente in questa faccenda. Io non ho fatto niente, non c’entro nulla con questo omicidio. L’Italia è un Paese che mi piace non è mia intenzione andare via, sogno di fare la mia vita qua”, ha aggiunto.