Omicidio Pierina Paganelli, l'avvocato di Dassilva: "Due anni della sua vita sono stati completamente annullati"

La Corte d’Assise ha assolto Louis Dassilva dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la donna assassinata nell’ottobre 2023 nel complesso residenziale di via dei Ciclamini, a Rimini. “Per due anni la vita di Louis Dassilva è rimasta sospesa, oggi ci troviamo una sentenza di assoluzione ma due anni della sua vita sono stati completamente annullati“, ha detto il legale difensore del 36enne, Andrea Guidi, nel corso di una conferenza stampa a Rimini. “E’ stato estremamente bravo nel gestire il periodo di detenzione”, ha aggiunto l’avvocato.