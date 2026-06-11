Mondiali 2026, la "febbre" da Coppa del Mondo colpisce anche gli elefanti: un cucciolo di due giorni gioca con la palla

Un elefantino asiatico di appena due giorni gioca con un pallone alla vigilia dei Mondiali 2026. Il piccolo esplora l’oggetto con la proboscide e prova a spingerlo davanti a sé, attirando la curiosità dei visitatori dello zoo. Il cucciolo è nato l’8 giugno allo ZSL Whipsnade Zoo, nel Bedfordshire, da mamma Donna. Non ha ancora ricevuto un nome, ma pesa già circa 110 chilogrammi. Lo zoo ha definito la nascita un importante risultato per il programma europeo di conservazione degli elefanti asiatici, una specie minacciata dalla perdita di habitat e dai conflitti sempre più frequenti con le attività umane.