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giovedì 11 giugno 2026

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Meloni attacca Vannacci e Pozzolo: “Non siete la vera destra, ma funzionali alla sinistra”

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue in Aula alla Camera, si è rivolta al deputato di Futuro nazionale Emanuele Pozzolo e, più in generale al partito fondato da Roberto Vannacci. “Quello che stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’era scritto nel nostro programma. Un programma per realizzare il quale voi a altri siete stati eletti nelle file del centrodestra”, ha dichiarato Meloni. “Ciononostante – ha proseguito – per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo significa votare per mandare a casa quel governo. Quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”, ha concluso la premier.