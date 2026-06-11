Meloni attacca Vannacci e Pozzolo: “Non siete la vera destra, ma funzionali alla sinistra”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la fase di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue in Aula alla Camera, si è rivolta al deputato di Futuro nazionale Emanuele Pozzolo e, più in generale al partito fondato da Roberto Vannacci. “Quello che stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’era scritto nel nostro programma. Un programma per realizzare il quale voi a altri siete stati eletti nelle file del centrodestra”, ha dichiarato Meloni. “Ciononostante – ha proseguito – per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo significa votare per mandare a casa quel governo. Quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”, ha concluso la premier.