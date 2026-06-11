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giovedì 11 giugno 2026

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Meloni a Silvestri (M5S): “Qui senza mai indossare ginocchiere, mancato rispetto le per donne”

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“Mi chiedo se il punto del rispetto delle donne sia di ascoltare un collega che mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, è questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, concludendo le sue repliche nell’Aula della Camera e rispondendo alle parole del deputato del M5s, Francesco Silvestri, che aveva affermato: “Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader completamente diversi e spero che tra qualche mese arriverà”.