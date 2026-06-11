Meloni a Silvestri (M5S): “Qui senza mai indossare ginocchiere, mancato rispetto le per donne”

“Mi chiedo se il punto del rispetto delle donne sia di ascoltare un collega che mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, è questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, concludendo le sue repliche nell’Aula della Camera e rispondendo alle parole del deputato del M5s, Francesco Silvestri, che aveva affermato: “Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader completamente diversi e spero che tra qualche mese arriverà”.