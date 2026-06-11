L’avvocata Solange Marchignoli dopo la condanna dell’ex: “Porto in volto i segni della sua violenza”

“Porto in volto i segni della sua violenza”. Lo ha detto l’avvocata Solange Marchignoli commentando la condanna a quattro anni per il suo ex compagno, Alireza Roodsari, l’imprenditore iraniano a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate nei suo confronti. “La manifestazione più alta della giustizia porta per me una sconfitta, una sconfitta del rispetto e della verità“, ha dichiarato l’avvocata, nota per aver difeso, tra gli altri, Azouz Marzouk e Nina Moric. “Non sono entrata in aula, so che ha reso dichiarazioni spontanee, mi aspettavo un gesto di rispetto, chiedere scusa, il perdono”, ha aggiunto.

“Sono stato ritratto da Solange Marchignoli come un criminale, una persona violenta sia in tv sia sui giornali. Io non sono come la Pifferi. Non ho mai maltrattato, aggredito o fatto alcuna aggressione fisica a Solange, è qualcosa che va oltre la mia immaginazione”, le parole dell’uomo in aula prima della condanna.