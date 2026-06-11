Donazione del sangue, la nuova campagna di sensibilizzazione con Andrea Lucchetta

“Donare è l’azione più bella” è il claim scelto per la nuova campagna nazionale di sensibilizzazione per la donazione del sangue, che vede come testimonial il commentatore tv ed ex pallavolista Andrea “Lucky” Lucchetta. “Nella pallavolo distendiamo le braccia per tenere in vita la palla prima che cada a terra (nel bagher, ndr), e con la donazione facciamo la stessa cosa”, ha detto l’ex campione presentando la campagna che partirà il prossimo 14 giugno, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di sangue. Nel 2025 sono stati 1 milione e 664mila gli italiani che hanno donato il sangue, un numero in lieve flessione rispetto rispetto all’anno precedente.