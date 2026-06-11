Bce alza i tassi di interesse di 25 punti base, l'annuncio di Lagarde

Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%, con effetto dal 17 giugno 2026. “La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi risulta solida in una serie di scenari, che illustrano come lo shock potrebbe evolversi e influire sulle prospettive a medio termine per l’area dell’euro”, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.