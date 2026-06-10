Per una sanità più giusta, le priorità delle Associazioni dei pazienti

Terza edizione della piattaforma istituzionale di Liliy dedicata al dialogo con le associazioni pazienti, sedici realtà nazionali, rappresentative di oltre 20 milioni di pazienti, incontrano oggi i rappresentanti dell’istituzione di governo al MOMEC di Roma. Al centro del confronto, le proposte di polis elaborate dalle associazioni per il testo unico della legislazione farmaceutica, su temi quali accesso alle terapie, governance farmaceutica e semplificazione burocratica. Ad aprire il confronto, Ylenia Lucaselli, membro della quinta commissione bilancio tesoro e programmazione. “E’ importantissimo – ha detto Lucaselli a margine dell’incontro -essere qui e ascoltare le associazioni che rappresentano ognuna ovviamente una patologia diversa, ma nel loro insieme i problemi di chi è malato cronico ed è questo l’elemento fondamentale che è emerso oggi e del quale ci dobbiamo preoccupare perché dobbiamo fare in modo innanzitutto che la sanità sia una sanità giusta, cioè uguale su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto che sia rispondente alle necessità odierne di questi pazienti. Il governo – ha proseguito – ha fatto tanto, ma ancora tantissimo c’è da fare e in tutto questo però diventa essenziale che le associazioni abbiano la possibilità di confrontarsi, di dialogare e di parlare con i rappresentanti istituzionali del governo, ma anche con la conferenza Stato regioni perché tanto di queste politiche sanitarie e soprattutto per i pazienti cronici passa in realtà attraverso le regioni, di questo ci facciamo carico come Fratelli d’Italia e ovviamente porteremo avanti questa battaglia insieme alle associazioni. Io credo che sia fondamentale da oggi e per il futuro renderci conto che la politica sanitaria è prima di tutto politica sociale, è quella che arriva subito al cittadino, che riesce a dare le risposte e che deve dare le risposte, perché ogni paziente che viene curato e quindi viene portato fuori dal sistema sanitario nazionale è in realtà una ricchezza per i conti pubblici, quindi sì assolutamente le due cose sono conciliabili, bisogna ovviamente continuare a lavorarci. Proposte che le associazioni chiedono ora siano messe in campo affinché la voce dei pazienti diventi parte integrante dell’attività legislativa: “Io – ha spiegato Matilde Siracusano Sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento – svolgendo un ruolo di coordinamento tra governo e Parlamento nell’ambito dei provvedimenti legislativi mi sono assunta l’impegno con loro di coinvolgerli maggiormente nel processo di istruttoria delle leggi che li riguardano direttamente attraverso la convocazione in commissione, in audizione quando si svolgeranno dei provvedimenti di loro interesse, quindi anche di metterli in contatto in maniera più frequente con le commissioni, con il Presidente di Commissione Sanità di Camera e Senato, ecco questo è l’impegno che ho voluto assumermi in base appunto alle mie specifiche competenze. Ospite speciale l’atleta Paralimpico Davide Bendotti, testimonial Lilly per Milano Cortina 2026, e protagonista di una storia, la sua, che parla di rilancio e speranza per il futuro “Io tendenzialmente non mi reputo un maestro di vita – ha detto Bellotti – non sono qui per insegnare nulla a nessuno, però magari con il racconto della mia storia posso stimolare diverse persone magari a credere di più in se stessi e non abbandonare quando l’abbandono sembra la cosa più facile da fare, ma svegliarsi tutti i giorni e cercare dei nuovi stimoli e delle nuove motivazioni per un po’ rifiorire come ho fatto io”