Papa Leone XIV alla Sagrada Familia: Prevost accolto dai reali di Spagna

Papa Leone XIV è arrivato alla Sagrada Familia per presiedere la santa messa, nel centenario della morte di Antoni Gaudi, e la benedizione per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. Il Pontefice è accolto dal re di Spagna Felipe VI e dalla regina Letizia, vestita in bianco, una delle poche sovrane a godere del cosiddetto ‘privilegio bianco’. Prima di recarsi in sagrestia, Leone XIV visiterà la cripta e la tomba di Gaudì. Successivamente presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine della messa, il Pontefice raggiungerà l’esterno della Sagrada Familia per l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo e la benedizione dei fedeli. Il Papa assisterà poi allo spettacolo di luci e fuochi d’artificio organizzato per l’occasione. Alla cerimonia assistono 8mila persone, di cui 4mila all’interno della basilica e 4mila all’esterno.