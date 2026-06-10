Omicidio Paganelli, assolto Louis Dassilva. La moglie: "Sono felice, una parte della verità è emersa"

“Sono felice perchè una parte della verità è emersa. Adesso non so a chi toccherà far emergere l’altra”. Così Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, dopo la sentenza di assoluzione dell’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini, a Rimini. Il sostituto procuratore aveva chiesto per Dassilva l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai motivi abietti e dalla minorata difesa della vittima.