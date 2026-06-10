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mercoledì 10 giugno 2026

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Omicidio Paganelli, assolto Louis Dassilva: la lettura della sentenza

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Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini, nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. La sentenza è stata emessa alle 2.25 circa. Dassilva ha ascoltato il verdetto seduto tra i suoi legali, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. L’aula era molto gremita e la sentenza è stata accolta con un applauso. Dassilva è stato abbracciato dai suoi legali ed è scoppiato in lacrime, mentre i famigliari di Paganelli hanno immediatamente lasciato l’aula.