Città del Messico, la metropolitana di Hidalgo diventa famosa per i suoi lampadari

La metropolitana di Città del Messico è nota per la sua folla e il ritmo veloce. Ma ultimamente una stazione è diventata famosa per qualcosa di inaspettato: i lampadari. Alla fermata di Hidalgo, nel centro di Città del Messico, lampadari decorativi e lampade decorate sono stati installati come parte dei lavori di ristrutturazione in vista della Coppa del Mondo 2026. Il nuovo look ha rapidamente scatenato un’ondata di meme online.

Gli utenti dei social media hanno scherzato dicendo che ora i passeggeri dovrebbero arrivare in abiti da sera e smoking, mentre altri hanno paragonato la stazione al set di un film in costume e persino al Titanic.