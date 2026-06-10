Caserta, operazione della polizia contro la banda del buco: arresti e perquisizioni

Dodici arresti della Polizia di Caserta contro presunti componenti della “banda del buco”, tutti italiani e specializzati in assalti a banche e gioiellerie. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord riguardano due colpi messi a segno nel Casertano e altri tentativi falliti. Gli investigatori non escludono collegamenti con la clamorosa rapina a Napoli del 16 aprile scorso al Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, dove un commando scavò un tunnel nelle fogne per raggiungere il caveau e tenere in ostaggio 25 persone.