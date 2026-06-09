Francesca Michielin e il nuovo album 'Magia bianca': "La figura della donna è centrale"

È un concept album “vecchia maniera” ‘Magia Bianca’, il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin, in uscita venerdì 12 giugno per Columbia Records / Sony Music Italy, come spiega la cantautrice di Bassano del Grappa. Il disco suona come una unica suite con riferimenti musicali fanno pensare ad autrici come Kate Bush ed Enya ed è ispirato al mondo esoterico delle streghe, al folklore celtico che si ritrova anche nella tradizione popolare veneta. “Fin da piccola ero ossessionata dal mondo del fantasy, ho cercato di recuperare quell’irrazionale che viene poi accantonato crescendo”, spiega l’artista, che mette al centro tematico del lavoro le streghe. “Ho pensato di utilizzare il mondo fantasy, che è anche un pretesto per parlare dell’attualità – prosegue -. La strega è una figura centrale del mondo attuale: quando le donne non sono sotto il controllo maschile diventano delle streghe, sfuggono alla visione conformata”. “La strega per me è un elemento sovversivo, un elemento politico, è la persona che esprime la propria libertà e decide di non essere accomodante”, conclude Michielin.