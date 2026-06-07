Kosovo, cittadini alle urne per la terza volta in 18 mesi

Domenica si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari in Kosovo, le terze in 18 mesi, mentre cresce la frustrazione per la continua impasse politica nel piccolo Paese balcanico che aspira ad avvicinarsi all’Unione Europea e alla Nato. Il voto parlamentare anticipato di domenica è stato programmato dopo che i principali partiti politici del Kosovo non sono riusciti a raggiungere un accordo entro la scadenza di marzo su chi dovrebbe sostituire l’ex presidente Vjosa Osmani. Il partito di centrosinistra Vetevendosje del primo ministro Albin Kurti detiene una netta maggioranza parlamentare dalle elezioni anticipate di dicembre. Ma il presidente in Kosovo è nominato da almeno 80 deputati su un Parlamento di 120 membri, una maggioranza che né Kurti né l’opposizione potrebbero ottenere.