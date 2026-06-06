Torino Pride 2026, Lo Russo: “Siamo molto contenti di questa manifestazione”

“Siamo molto contenti, ovviamente, di poter oggi avere questa manifestazione. Torino è la città dei diritti di tutte e di tutti ed è molto importante scendere in piazza, manifestare scendendo per le strade in un momento in cui invece che fare dei passi in avanti molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro”. Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al Torino pride 2026. “Noi – ha aggiunto – non vogliamo che questo capiti. Siamo qua per testimoniarlo come amministrazione e come singoli cittadini e siamo anche orgogliosi perché il prossimo anno, proprio nella nostra città, ospiteremo l’euro Pride la manifestazione europea molto importante per quello che rappresenta dal punto di vista simbolico perché Torino è certamente una città che vuole continuare a essere in grado di accogliere ma vuole anche avere l’ambizione di essere una città leader in Europa su questi temi. E il fatto che sia stata scelta Torino per noi è davvero motivo di grande gioia e di grande orgoglio”, ha sottolineato.