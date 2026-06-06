Patrimoniale, Fratoianni: “Non nel programma ma se ne discuta”

“Per quanto riguarda la patrimoniale, vorrei che ci concentrassimo sulla sostanza e lo dico a tutti. Ho letto le dichiarazioni che ha fatto ieri Elly: sì, il tema è che questo punto non è ancora stato definito come un punto del programma. È vero, ci sono altre leggi, altre proposte che sono già definite, firmate da tutte le forze politiche, sono largamente assunte come un punto programmatico, dal salario minimo, alla riduzione dell’orario di lavoro. Se il tema è che di questo non si deve discutere, allora non sono d’accordo, ma non credo che si tratti di questo”. Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine dell’European Left Alliance in corso a Milano. “Redistribuire la ricchezza è fondamentale e soprattutto è una questione su cui esiste una solida maggioranza nel Paese. La larga maggioranza degli italiani e delle italiane, in ogni rilevazione e sondaggio, è favorevole ad un principio di buon senso. Sono tutti d’accordo col fatto che sia giusto redistribuire e chiedere a chi ha enormi fortune di dare qualcosa in più, senza che questo gli costi nulla. Sono risorse che possono essere investite per migliorare la sanità, per ridurre le tasse a chi ne paga troppe, per aumentare gli stipendi. É una cosa di buon senso. Quindi noi continueremo a porre questa questione”, ha aggiunto Fratoianni.