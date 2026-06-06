Messico, la presidente Sheinbaum lancia un pallone: giornalista cade tentando di prenderlo

Momenti di leggerezza e allegria durante una conferenza stampa della presidente messicana Claudia Sheinbaum. Durante l’evento – parte di un’iniziativa promozionale legata ai Mondiali 2026 di calcio, che si apriranno a Città del Messico l’11 giugno – la capo di Stato ha lanciato diversi palloni commemorativi verso i giornalisti, quando una cronista è inciampata ed è caduta davanti ai colleghi nel tentativo di afferrare la palla. Sheinbaum l’ha subito aiutata a rialzarsi e si è assicurata che stesse bene.