Libano, raid israeliani a pochi giorni dal cessate il fuoco: le case distrutte

Nove persone, tra cui tre membri dell’esercito libanese, sono morte negli attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, a pochi giorni dal nuovo accordo di cessate il fuoco tra le due parti. Lo riferiscono l’esercito e i media statali libanesi. Un raid aereo contro un veicolo su una strada che collega la città di Nabatiyeh alla località di Marjayoun ha ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. Un altro raid sul villaggio meridionale di Saksakiyah, riferisce l’agenzia Nna, ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre quattro.