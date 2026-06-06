Iran, Teheran attacca Bahrein e Kuwait: le immagini di missili e droni intercettati

Sabato il governo del Bahrein ha dichiarato che l’Iran ha lanciato missili balistici e droni contro il Bahrein e il Kuwait. Il ministero degli Esteri ha affermato che sono stati intercettati e ha invitato l’Iran a cessare immediatamente gli attacchi contro i Paesi vicini del Golfo. La dichiarazione è arrivata poche ore dopo che le forze armate statunitensi avevano dichiarato di aver abbattuto missili balistici e droni iraniani lanciati venerdì verso lo Stretto di Hormuz e gli alleati arabi del Golfo, colpendo in risposta alcuni siti radar di sorveglianza costiera della Repubblica islamica, uno scontro che ha ulteriormente indebolito il traballante cessate il fuoco con Teheran. Lo scambio di colpi avviene mentre l’amministrazione Trump aumenta la pressione sull’Iran affinché raggiunga un accordo per porre fine al conflitto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì sera sui social media che l’Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein, con le forze statunitensi che hanno intercettato sei missili e un settimo che non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo.