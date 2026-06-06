Ilaria Salis prende la tessera di Sinistra Italia

Ilaria Salis ha annunciato di voler chiedere la tessera di Sinistra Italiana, partito che fa parte dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “Ho deciso di chiedere la tessera di Sinistra Italiana, questa è la notizia. Dunque, se io sono qui devo ringraziare Avs, quindi ringrazio Nicola Fratoianni e ringrazio anche Angelo Bonelli”, ha detto l’eurodeputata a margine dell’European Left Alliance in corso a Milano.

“Ormai sono quasi due anni che lavoro all’interno del gruppo The Left e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana sia a Bruxelles sia qua sui territori. Quindi ho fatto questa scelta, perché credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi. Sono contenta di entrare a far parte di questa meravigliosa comunità politica e di dare anche il mio contributo al partito e alla coalizione che sta costruendo un’alternativa, una vera alternativa a questa brutta destra”, ha aggiunto.