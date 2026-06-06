Dua Lipa, festeggiamenti per le nozze con Callum Turner a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner hanno organizzato una festa a Palermo, in Sicilia, sabato, come parte dei festeggiamenti del loro matrimonio. La coppia è stata vista chiacchierare con gli ospiti durante un cocktail in Piazza Croce dei Vespri, con la cantante, vestita con un abito lungo con dettagli di piume, che abbracciava diversi fan. La festa è poi proseguita con la cena all’interno del Palazzo Valguarnera Ganci, secondo fonti locali, l’iconico palazzo del XVIII secolo apparso nel film “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. I festeggiamenti seguono la notizia che la coppia si è sposata il 31 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra.