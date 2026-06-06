Crollo Porto Sant’Elpidio, Acquaroli: “Tragedia per l’intera comunità marchigiana”

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è arrivato a Porto Sant’Elpidio dove intorno alle 6 di questa mattina si è verificata l’esplosione di una palazzina: morto un 47enne, tre i feriti e una donna di 90 anni risulta ancora dispersa. “E’ una tragedia per tutta la comunità marchigiana – dice il governatore – soprattutto quando a perdere la vita è un ragazzo così giovane. Speriamo di ricevere buone notizie nelle prossime ore, ringrazio tutte le Forze dell’ordine che stanno lavorando interrottamente e Palazzo Chigi per la vicinanza espressa”.