Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio, trovato il corpo senza vita della donna dispersa

Sale a tre morti e tre feriti il bilancio delle vittime dell’esplosione di una palazzina a Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo. I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, la 90enne che risultava dispersa dopo il crollo dell’edificio. In ospedale è morto anche il figlio della donna, il 60enne Romano Cerquetti. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati più di 60 vigili del fuoco, tra cui 40 USAR (Urban Search And Rescue) e sei cinofili, due piloti di droni per il monitoraggio dall’alto dello scenario e tre addetti alla comunicazione in emergenza.