Albania, le proteste contro il resort turistico legato a Jared Kushner

Persone provenienti da tutta l’Albania si sono radunate sabato a Zvernec per protestare contro la costruzione di un resort turistico legato a Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner. I manifestanti hanno gridato “Narta è nostra”, riferendosi all’area protetta di Narta-Zvernec. Il progetto di lusso ha due componenti: uno sviluppo costiero nella zona della laguna di Narta, che è una riserva naturale, e un resort più piccolo sulla vicina isola disabitata di Sazan, una base militare dell’era comunista.

Le manifestazioni sono iniziate una settimana fa e si sono intensificate dopo che una guardia di sicurezza è stata vista trascinare un attivista vicino alla recinzione di un appezzamento di terreno dove si prevede che verrà costruita la struttura. Le organizzazioni ambientaliste sostengono che il resort potrebbe danneggiare un’area di notevole valore ecologico e ambientale.