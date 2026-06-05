Ucraina, Zelensky: “Putin ha scelto ancora la guerra”

Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia “ha scelto ancora una volta la guerra”. “Sfortunatamente, la parte russa ha scelto ancora una volta la guerra: tutti hanno sentito la dichiarazione di oggi. Una dichiarazione debole. Lui (Putin) semplicemente non vuole porre fine alla guerra”, ha detto Zelensky. Intervenendo venerdì al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il leader russo Vladimir Putin ha respinto la proposta di Zelensky per un incontro faccia a faccia sulla fine del conflitto che dura da 4 anni, dicendo che non vede “nessun motivo” di farlo.