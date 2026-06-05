Ucraina, i prigionieri liberati da Mosca tornano a casa: i festeggiamenti e la commozione

Centottantacinque ucraini sono tornati a casa come parte di uno scambio di prigionieri di guerra con la Russia venerdì, ha detto il quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Secondo le informazioni ufficiali, il gruppo comprendeva militari e un civile. Il personale militare ha prestato servizio nelle forze armate ucraine, nella guardia nazionale e nel servizio di guardia di frontiera statale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che molte delle persone rilasciate sono state fatte prigioniere nel 2022.