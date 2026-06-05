Renzi sull’assenza di Meloni al vertice in Montenegro: “Imbarazzante”

“L’assenza della Meloni al vertice? Io penso che sia imbarazzante che la presidente del Consiglio non sia andata a un vertice nel quale si parla di futuro, di pace”. Lo ha dichiarato il leader di Italia Viva (Iv), Matteo Renzi, parlando a margine del convegno dei Giovani di Confindustria, in corso a Rapallo (Genova). “Un dibattito – ha proseguito Renzi – nel quale si parla, di conseguenza, di come cambia il prezzo dell’energia, di come cambiano le bollette. C’era un vertice, ci sono in questo momento 26 Paesi rappresentati in Montenegro e uno che non è rappresentato perché Meloni ha perso l’aereo a Reggio Calabria”. L’ex premier ha poi suggerito che la presidente del Consiglio “poteva prendere il suo” aereo. “In realtà è che Meloni è arrabbiata perché Merz, Starmer e Macron viaggiano da soli, non la considerano e lei fa l’offesa – ha continuato -. Però se vuoi fare la presidente del Consiglio, non fai l’offesa perché questi sono comportamenti tardo adolescenziali che fanno male all’Italia”.