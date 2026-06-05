Perdita d’aria sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’equipaggio torna a bordo dopo la riparazione

Venerdì la Nasa ha ordinato temporaneamente agli astronauti di mettersi al riparo durante le riparazioni di una nuova perdita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. I cinque astronauti si sono trasferiti nella capsula SpaceX attraccata alla stazione mentre i cosmonauti lavoravano per riparare la perdita, che si trova sul lato russo del laboratorio orbitante. La decisione è stata presa “per estrema cautela”, ha detto la portavoce della Nasa Bethany Stevens tramite X. L’equipaggio ha lasciato la capsula ed tornato alle operazioni regolari dopo che i lavori di riparazione sono terminati.