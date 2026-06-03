New York, mistero nella Grande Mela: gruppi di persone sorprese a entrare di notte nelle fogne

Una serie di bizzarri avvistamenti di persone che entrano ed escono dal vasto sistema fognario sotterraneo di New York City porta la città a chiedersi cosa stia succedendo esattamente, con la polizia che ora indaga sul mistero sotterraneo. Le telecamere di sicurezza hanno registrato almeno tre casi notturni in cui gruppi di persone sono entrati o usciti dai tunnel fognari attraverso buchi di manutenzione nelle strade di Brooklyn e Queens. In un video, girato venerdì mattina presto nella sezione di Williamsburg a Brooklyn, un gruppo di circa sette persone è stato registrato mentre saltava fuori da una buca di manutenzione nel mezzo di un incrocio, in piena vista delle auto che passavano. Alcuni indossavano torce frontali e portavano quelle che sembravano pale e altri strumenti. L’ultima persona ha richiuso la copertura mentre le auto in avvicinamento rallentavano fino a fermarsi. Il Dipartimento di Protezione Ambientale della città ha dichiarato di aver ispezionato le fogne in entrambe le località di Brooklyn e di aver verificato che l’infrastruttura fognaria non fosse danneggiata.