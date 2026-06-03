Barcellona, i falchi pellegrini nidificano tra le guglie della Sagrada Famiglia: le immagini del nido

Si rinnova la festa Barcellona per la nascita di un altro gruppo di falchi pellegrini. Dal 2000, i falchi pellegrini si schiudono in diverse località della città spagnola, ma nessuno sapeva che gli uccelli avrebbero scelto di nidificare proprio qui, alla Sagrada Familia. La torre principale dell’iconico edificio è stata terminata a febbraio, rendendola la chiesa più alta del mondo. Il nido dell’uccello è stato localizzato tra due delle quattro torri della facciata della Passione. Il nido fa parte di un progetto volto a reintrodurre il falco pellegrino. Il progetto è stato lanciato nel 1999 dal consiglio comunale locale in collaborazione con Galanthus Natura, una ONG ambientalista locale. Fin dall’inizio, l’edificio più famoso di Antoni Gaudì fu scelto come uno degli sport ideali per reintrodurre la specie, poiché era uno degli ultimi luoghi della città in cui questi uccelli nidificavano prima di scomparire negli anni ’70. Grazie a questo progetto, ormai da oltre due decenni i falchi si riproducono con successo nella Basilica. Il falco pellegrino è un uccello predatore rinomato per essere il più veloce del mondo quando si tuffa in cerca di prede. Possono raggiungere velocità di 320 chilometri orari (200 miglia orarie). Si nutrono di altri uccelli, principalmente tortore e piccioni a Barcellona. Nel 2022, la Sagrada Familia e le autorità locali di Barcellona hanno raggiunto un accordo per garantire la continuazione del progetto di preservazione della reintroduzione dei falchi, oltre a sensibilizzare i cittadini locali. Per aiutare ciò, il comune ha installato una webcam in tempo reale per seguire la vita dei pulcini prima che lascino il nido. Quest’anno nella seconda settimana di aprile sono nati due pulcini. Ogni venerdì, da quando gli uccelli si sono schiusi, l’organizzazione Galanthus ha portato nella piazza antistante la basilica dei potenti binocoli per permettere alla gente del posto e ai turisti di sbirciare nel nido.