Francia, i tesori nascosti sotto la cattedrale di Notre Dame a Parigi

Gli scavi archeologici effettuati sotto e attorno alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi, in Francia, dopo il devastante incendio del 2019 hanno trasformato il piazzale antistante la cattedrale in un sito archeologico d’eccezione rivelando oltre 2.000 anni di storia stratificata sotto l’Île de la Cité. I media francesi lo hanno già soprannominato lo “scavo del secolo”. Tra le centinaia di oggetti già rinvenuti: una moneta del IV secolo con impresso il volto dell’imperatore Costantino e frammenti di ceramica medievale dipinti con segni che nessun esperto ha ancora decifrato. La nuova piazza dovrebbe essere completata entro il 2028.