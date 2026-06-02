Albania, migliaia di persone alla protesta contro un resort del genero di Trump, Jared Kushner

Migliaia di persone sono scese lunedì nelle strade di Tirana per protestare contro il progetto di un resort di lusso legato al genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner. Il progetto dovrebbe essere realizzato su diversi ettari del paesaggio costiero protetto Vjosa-Narta a Zvernec e sull’isola adriatica disabitata di Sazan. I manifestanti hanno intonato slogan come “L’Albania appartiene agli albanesi” mentre mostravano cartelli con la scritta “Giù le mani da Vjosa-Narta”.