2 giugno, Polizia: "Sicurezza e rapporto di fiducia coi cittadini"

“Oggi è una giornata importante che conferma ancora una volta, da parte di chi indossa la divisa, lo spirito di servizio alla Repubblica. In particolare oggi la Polizia di Stato sfila con un autonomo settore, il nono, all’interno del quale si possono ritrovare tutte le diverse professionalità della Polizia di Stato che il cittadino incontra ogni giorno”. Così il primo dirigente della Polizia di Stato, Eugenia Sepe, dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale. “Abbiamo il Reparto Mobile, abbiamo quindi gli operatori che garantiscono la tutela e il buon esito di tutte le pubbliche manifestazioni; abbiamo i componenti della Polizia Giudiziaria che si occupano di reprimere reati di criminalità di vario tipo, da quella comune, mafiosa, informatica o di matrice terroristica; e abbiamo tutti gli operatori del controllo del territorio, cioè i poliziotti delle volanti, quelli che incontriamo ogni giorno nelle nostre città e ai quali appunto ci rivolgiamo negli uffici denunce. È molto importante il rapporto che noi abbiamo con il cittadino per garantire fiducia, per garantire la nostra disponibilità ad accoglierlo e soprattutto ad ascoltarlo”, conclude.