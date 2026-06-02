2 giugno, Polizia Penitenziaria: "Emozione per 80 anni Repubblica"

“Oggi è una grande emozione essere qui e poter festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Una doppia emozione, perché sono una donna e perché sono una donna a servizio dello Stato. Quindi significa sentirmi parte della democrazia, parte della garanzia, della legalità e della sicurezza per il Paese”. Così Carmela Finestra, dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) a margine della parata del 2 giugno a Roma ai Fori imperiali.