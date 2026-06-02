2 giugno, Lo Russo: "Valori Costituzione quanto mai attuali"

“Oggi è una grande giornata di celebrazioni, 80 anni dall’arrivo della Repubblica nel nostro Paese, è una grande occasione per ribadire con forza i valori dell’unità nazionale ma anche per ribadire con forza l’importanza che ha l’Italia nel costruire l’Europa che stiamo sviluppando. È fondamentale l’ancoraggio ai valori della democrazia, della libertà e della Repubblica. La nostra Costituzione ha consentito al nostro Paese di risollevarsi. E i suoi valori sono quanto mai attuali”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine delle celebrazioni per il 2 giugno nel capoluogo piemontese.