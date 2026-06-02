2 giugno, la facciata di Palazzo Chigi celebra la Festa della Repubblica

Dalle ore 21.00 di lunedì 1° giugno sino alle ore 23.59 di martedì 2 giugno 2026, con sospensione nelle ore diurne, la facciata principale di Palazzo Chigi su Piazza Colonna sarà impreziosita da un innovativo e immersivo spettacolo di proiezioni architetturali 3D dedicato alla Festa della Repubblica. Il videomapping proporrà una sequenza di composizioni e scomposizioni virtuali in dialogo con gli elementi architettonici dell’edificio, alternati a richiami simbolici al Tricolore, in un racconto che unisce innovazione tecnologica e memoria istituzionale. Lo spettacolo culminerà con la proiezione sulla facciata di Palazzo Chigi del logo realizzato dalla Presidenza del Consiglio per l’80° Anniversario della Repubblica, frutto di una rielaborazione artistica e digitale della pavimentazione storica presente al centro della Sala del Consiglio dei ministri.