Toro in Galleria senza testicoli, i turisti a Milano gettano monetine: ecco il nuovo rito portafortuna

I tanti turisti accorsi a Milano per il ponte del 2 giugno cercano il mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele per compiere il tradizionale rito portafortuna — girare sul tallone sui genitali dell’animale — ma trovano transenne e il mosaico coperto da un foglio bianco. Durante i lavori di ristrutturazione infatti, i testicoli del toro non sono stati rifatti. C’è chi non si rassegna e improvvisa un lancio di monetine nel cantiere come nuovo gesto scaramantico, inventando al volo un rito sostitutivo. E c’è chi non resiste alla battuta: “È la metafora di quello che è diventata Milano”, azzardano alcuni, tra il serio e il faceto.