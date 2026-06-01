Petroliera russa intercettata dalla Francia, Peskov: "Azioni illegali, rasentano la pirateria"

“Riteniamo che tali azioni siano illegali. Rasentano la pirateria internazionale”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commenta così l’intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa soggetta a sanzioni internazionali. L’operazione è avvenuta domenica mattina nell’oceano Atlantico, con il supporto di altri partner stranieri tra cui il Regno Unito. “Sapete che la Russia sta adottando una serie di misure per garantire la sicurezza dei propri carichi – ha proseguito Peskov – e continuerà a farlo, tenendo conto, per così dire, di questa esperienza negativa”. Lunedì mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, ha scritto in un post su X che l’operazione è stata condotta “nel rigoroso rispetto del diritto del mare”. “È inaccettabile – ha aggiunto il capo dell’Eliseo – che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina da oltre quattro anni”.