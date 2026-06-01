Nvidia e il nuovo processore RTX Spark, Huang: "Questo Pc può eseguire tutto ciò che il mondo abbia mai creato"

Nvidia ha presentato nuovi potenti chip destinati a portare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nei computer portatili e desktop: i nuovi modelli di personal computer di marchi cpme Microsoft e Dell saranno lanciati nel corso dell’anno. Ad annunciare il nuovo processore N1X realizzato in collaborazione con Microsoft e integrato in un nuovo superchip RTX Spark è stato il ceo e fondatore di Nvidia Jensen Huang durante un discorso di apertura alla conferenza Computex di Taiwan. “Questa reinvenzione del computer è importante quanto la reinvenzione del telefono in quello che oggi conosciamo come smartphone”, ha affermato Huang, sottolineando il fatto che l’AI agentica funzionerà su tutti i nuovi computer. “Si tratta – ha dichiarato ancora il manager di origini taiwanesi-americane – di un chip che, francamente, richiederebbe 33 anni per essere realizzato. E il motivo è che qui gira l’intero stack software di NVIDIA”. “Se volete occuparvi di biologia digitale, nessun problema. Se volete fare elaborazione sismica, nessun problema. Se volete dedicarvi all’astrofisica, nessun problema. Tutto ciò che riguarda Kuda, tutta la fisica, tutta la biologia, tutta la genomica, tutta l’intelligenza artificiale: nessun problema; tutta la computer grafica: nessun problema”, ha detto Huang nel corso della presentazione. “Microsoft e NVIDIA – ha aggiunto – hanno ottimizzato meticolosamente tutto, in modo che questo computer esegua letteralmente tutto ciò che il mondo abbia mai creato, oltre a gestire ora gli agenti”.