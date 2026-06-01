Londra, in migliaia per strada festeggiano la vittoria dell'Arsenal in campionato

I tifosi dell’Arsenal hanno dipinto le strade di Londra di rosso con razzi e fumo per celebrare le stagioni di successo sia della squadra maschile che di quella femminile dei gunners. Entrambe le squadre hanno sfilato sugli autobus scoperti per salutare la folla che affollava le strade della capitale inglese. La squadra maschile ha perso ai calci di rigore la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sabato a Budapest, ma la squadra e i tifosi avevano ancora molto da festeggiare con il trionfo del titolo. L’Arsenal ha messo fine alla sua attesa di 22 anni per un titolo di Premier League, scatenando la gioia nel nord di Londra e oltre. Le congratulazioni sono arrivate anche dal Primo Ministro britannico, mentre il sindaco di New York Zohran Mamdani è stato visto indossare abiti firmati Arsenal quando si è unito ai residenti di tutta la città per le preghiere dell’Eid al-Adha questa settimana. La squadra di calcio femminile era su un altro autobus durante la parata, per celebrare la Coppa dei Campioni femminile FIFA vinta a febbraio.