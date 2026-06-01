Libano, Israele colpisce un ospedale a Tiro: le immagini dall'interno

Un attacco aereo israeliano sferrato lunedì pomeriggio in Libano nei pressi di un ospedale nella città portuale di Tiro ha causato gravi danni in un ospedale che sta curando le vittime della guerra, ha riferito il Ministero della Salute. Un video diffuso dal ministero mostrava donne e bambini sconvolti all’interno dell’ospedale Jabal Amel. Dall’esterno, attraverso le finestre sfondate, si possono vedere ulteriori segni di distruzione. Ciò avviene mentre il governo israeliano ha ordinato attacchi sui sobborghi meridionali di Beirut, un giorno dopo che le sue forze di terra hanno raggiunto il punto più profondo in Libano degli ultimi 26 anni e mentre Hezbollah ha lanciato razzi contro il nord di Israele, compresa la periferia della città costiera di Haifa.